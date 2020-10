Em Sete Lagoas, funcionário da Cedro e Cachoeira morre atropelado por empilhadeira

O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 na manhã desta sexta-feira (02), para prestar atendimento de vítima atropelada por empilhadeira, dentro da empresa Cedro, mas quando os militares chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida.

Estiveram no local do acidente também viaturas da Polícias Civil, Militar , além da unidade do SAMU comandada pelo médico Dr.Marcos, que confirmou o óbito.

Segundo relato de testemunhas, a vítima A.P.R sexo masculino 50 anos estava transitando a serviço pela empresa, quando foi atingido pela empilhadeira carregada de material que realizava uma manobra de ré, o condutor só foi perceber o atropelamento minutos após.

Redação com 5ª Cia de Bombeiros Militar