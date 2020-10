Fim de semana quente, mas previsão de temporais para a próxima semana deixa Estado em alerta

Em uma semana, o país entra oficialmente na fase das chuvas, que vai até abril, e as temperaturas extremas já servem como um sinal: devem vir temporais por aí. Para algumas cidades, como Belo Horizonte, isso pode ser sinônimo de catástrofe, já que a cidade mal se recuperou da “chuva de mil anos”, no último janeiro.

“As chuvas já começam na semana que vem. Devido ao calor, devemos ter temporais, chuvas de granizo e rajadas de vento de até 70 km por hora. Aqui em BH ainda temos que lidar com quedas de árvores, áreas de risco e alagamentos de vias”, afirma o meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis em entrevista ao Jornal O Tempo.

Preparação

A situação já preocupa o governo do Estado. A Defesa Civil iniciou hoje o Seminário do Período Chuvoso 2020 e 2021 para planejar ações que reduzam os danos de eventuais temporais. A ação vai até sexta-feira.

Sem ter certeza se a chuva deste período será como a do anterior, a Defesa Civil já se prepara para o pior. “Estamos intensificando alertas e capacitando municípios para dar esse suporte à população”, disse o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual.

Ele lembra que não é possível ter exatidão quanto aos milímetros de chuva que devem cair nos próximos meses. Porém, Minas Gerais entra nessa fase com “sequelas”. Segundo Godinho, o maior receio do órgão são as obras ainda em andamento ao longo do Estado. É que, depois dos temporais de janeiro, várias cidades precisaram de recursos extras para se reerguer. Pontes caíram, ruas foram destruídas e nada menos que 94.893 pessoas ficaram desalojadas e desabrigadas. Ao todo, 74 mineiros morreram em decorrência das tempestades que assolaram o Estado.

“Enviamos equipes para várias cidades do interior para checarem as condições das obras de reconstrução. Além disso, mandamos técnicos para apontarem para a Defesa Civil municipal os locais com maior risco, caso aconteça uma chuva inesperada”, explica.

Prepare-se

O tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, orienta que os mineiros enviem o CEP de suas residências para o telefone 40199 para receberem alertas meteorológicos.

FINAL DE SEMANA EM SETE LAGOAS:

SEXTA (2) – Mínima de 19º, máxima de 37º. Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁBADO (3) – Mínima de 21º, máxima de 38º. Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOMINGO (4) – Mínima de 21º, máxima de 38º. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: site climatempo.br e https://www.otempo.com.br/cidades/previsao-de-temporais-em-mg-a-partir-de-semana-que-vem-mobiliza-autoridades-1.2392869 .