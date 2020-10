Disque-Eleitor passa a funcionar aos sábados, domingos e feriados

Serviço oferece auxílio para os eleitores que têm dúvidas sobre o cadastro eleitoral e as Eleições 2020

A partir deste fim de semana até o dia 19 de dezembro, o Disque-Eleitor funcionará todos os sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Os plantões foram estabelecidos para atender à procura dos eleitores por informações sobre os serviços da Justiça Eleitoral, que está aumentando devido à proximidade das eleições municipais.

Em setembro, foram 12.905 chamadas, 58,6% a mais que em agosto, quando os atendentes receberam 8.137 ligações. E pouco mais que o dobro de chamadas registradas em julho, 6.323.

No Disque-Eleitor, os cidadãos podem solicitar informações sobre o título de eleitor, consultar a situação no cadastro e conferir o local de votação, entre outros serviços. Os mesários podem confirmar o recebimento de convocação e os interessados em atuar como coordenadores de acessibilidade podem se inscrever pelo Disque-Eleitor. A população também pode solicitar informações sobre as Eleições 2020, que acontecem no dia 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno, onde houver).

Os telefones de contato do Disque-Eleitor são 148 ou (31) 2116-3600 (custo de ligação local). De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 7h às 19h. Atualmente, a equipe conta com 21 atendentes. A partir de 07 de outubro, serão 33.

Fonte: TRE