Horário de funcionamento de bares e restaurantes é atualizado por Decreto Municipal; confira o boletim de hoje

Com uma alta de 1,1% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.013 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Os testes com resultado negativo já somam 9.025 desde o início da pandemia.

O óbito suspeito de Covid registrado na segunda-feira, na UPA, de um homem de 55 anos, foi confirmado por exames. Outro óbito por coronavírus foi registrado hoje de manhã, no Hospital Municipal. Um homem de 54 anos. Assim, o total de óbitos confirmados em Sete Lagoas desde o início da pandemia chega a 49.

Entre ontem e hoje, foram registrados 32 novos casos na cidade: 14 mulheres e 18 homens. Assim, Sete Lagoas chega a um acumulado de 2.740 casos positivos desde março, entre eles, 49 óbitos, 17 hospitalizados, 85 em isolamento domiciliar e 2.589 já recuperados.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 39 internados por causas respiratórias, sendo 20 em leitos de enfermaria e 19 em UTI. Nos leitos de UTI são 14 pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 31,1%.

No Hospital Municipal há sete internados (cinco em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internados (em leitos do SUS são 14 em enfermaria e sete em UTI) e no Hospital da Unimed são sete internados (cinco em UTI). Não há pacientes na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é hoje de 26%.

Entre os 39 internados, 26 testaram positivo, sendo 17 deles de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, e um de Prudente de Morais, Capim Branco, Funilândia, Inhaúma, Caetanópolis, e dos estados de São Paulo e Tocantins. Há ainda quatro pacientes com resultado negativo e nove esperando resultados de exames.

Flexibilização

O Diário Oficial do Município publicou no último dia 29 de setembro o Decreto n° 6.380. Na prática, ele suspende o limite de horário de funcionamento de bares e restaurantes, que antes era até às 23 horas. Assim, não há mais restrição de horário para funcionamento destas atividades. Porém, as medidas de segurança, higiene e distanciamento social nestes locais devem ser mantidas sem entretenimento e sem música ao vivo.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas