Atlético: após Alonso, Savarino também é convocado; Alan Franco deverá ser o próximo

O meia-atacante Savarino foi, oficialmente, convocado pela Seleção Venezuelana para disputa de partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. É o segundo atleta do elenco alvinegro a ser confirmado nas listas finais: o zagueiro Junior Alonso já havia sido anunciado pelo Paraguai.

Um terceiro nome que deverá ser convocado é o meia Alan Franco. Ele está na pré-lista divulgada pelo Equador, mas a final só será divulgada no sábado (3).

Os convocados deverão se apresentar no próxima segunda-feira (5), um dia após o confronto contra o Vasco, às 20h30, no Mineirão. Com isso, os atletas não serão problemas para a partida contra o Cruz-Maltino.

Contudo, serão ausências contra o Fortaleza, no dia 7, o Goiás, no dia 10, e o Fluminense, no dia 14.