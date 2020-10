Estudantes do terceiro ano do ensino médio de MG voltam às aulas neste mês; confira

Retorno dos alunos de outros anos escolares será avaliada a cada 14 dias; ano letivo vai terminar em 30 de janeiro de 2021

As atividades presenciais nas escolas estaduais de Minas Gerais serão retomadas a partir do dia 19 de outubro apenas para estudantes do terceiro ano do ensino médio, confirmou nesta quinta-feira (1º) a Secretária de Estado de Educação. A retomada de alunos de outros anos escolares será avaliada a cada 14 dias. As instituições autorizadas a funcionar são aquelas localizadas em municípios inseridos na onda verde do programa Minas Consciente.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, o atendimento dos estudantes do terceiro ano é prioridade, por causa da aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio. “A cada 14 dias, e sempre no escopo do planejamento do Minas Consciente, vamos avaliar se é possível a inclusão de outros anos de escolaridade”, afirma.

Os meses serão divididos por semanas com e sem aula presencial. Nas semanas 1 e 3, os professores estarão nas escolas, disponíveis para atendimento presencial para esclarecimentos de dúvidas relacionadas aos planos de estudos tutorados. Nas semanas 2 e 4, o atendimento será remoto. “Isso acontece por dois motivos principais. É importante que a gente faça um acompanhamento, se houve algum surto, com esse corte dos 14 dias. Outro ponto é garantir que esse professor que está presencialmente nas semanas 1 e 3 tenha também condições de fazer o atendimento remoto por meio do aplicativo nas semana 2 e 4, então não há aumento de carga horária para o professor”, diz a secretária. Segundo ela, as escolas podem reabrir a partir do dia 5 de outubro penas para os profissionais e o planejamento das atividades. De 5 a 7 de outubro, será disponibilizado no aplicativo Conexão Escola uma avaliação diagnóstica para alunos do terceiro ano. Os resultados serão repassados para professores e diretores a partir do dia 9. O ano letivo vai terminar em 30 de janeiro de 2021, e as férias escolares serão em fevereiro. O ano letivo de 2021 vai começar em março. Segundo Julia, a presença dos alunos nas escolas é optativa e será decidida pelas famílias. “Ninguém vai ser obrigado a assistir às atividades presencialmente, porque nós seguimos com a execução do nosso modelo remoto de atividades. O processo de contabilização de carga horária dos alunos será feito a partir da execução dos planos de estudos tutorados, que vão continuar a ser entregues”, explica. O protocolo sanitário para a volta às aulas prevê distanciamento de 1,5 m entre os estudantes, máscaras para todos os alunos e funcionários, disponibilização de álcool em gel, salas arejadas e termômetro para medição de temperatura. Além disso, estabelece o isolamento de alunos a depender da quantidade de casos de coronavírus na unidade. Atualmente, estão na onda verde do plano Minas Consciente as macrorregiões Leste, Jequitinhonha, Centro-Sul e Norte. Outros 142 municípios, inseridos em 15 microrregiões que também estão na onda verde também terão autorização para abrir as escolas.

