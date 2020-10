Polícia Civil apreende arsenal de armas em Pedro Leopoldo

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, prendeu dois homens com um arsenal de armas de fogo que seriam vendidas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação aconteceu na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Felipe Cláudio de Sales, na região norte de Pedro Leopoldo.

O Delegado Rodolpho Tadeu contou detalhes da operação durante coletiva de imprensa, realizada via instagram da Polícia Civil. “O setor de inteligência da Polícia Civil percebeu um aumento do poderio de fogo dos traficantes que atuam na capital. Começamos a trabalhar na região de Vespasiano, Pedro Leopoldo e Confins, e nos últimos dois dias tivemos informações mais robustas. Fizemos vigilância e hoje a gente teve a oportunidade de identificar um suspeito que foi abordado, e através disso chegar até a oficina onde essas armas eram montadas. Prendemos um armeiro de 41 anos e um rapaz que trabalha para ele, de 35 anos. Dentro da casa tinha uma oficina com as ferramentas necessárias para a fabricação. São metralhadoras automáticas com capacidade de rajada e munição de 9 mm”, contou. De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso é apontado como responsável pela distribuição de armamento de grosso calibre a diversos aglomerados da RMBH. As armas são utilizadas por traficantes para enfrentamento às forças de segurança e para defesa contra investidas de grupos rivais. “As investigações vão continuar até identificarmos quantas armas foram distribuídas, para onde foram e para quem. É uma apreensão muito importante, traz segurança para a sociedade, porém, também tem um viés que nos preocupa muito”, concluiu o Delegado. As armas e os presos foram encaminhados para a Delegacia em Belo Horizonte. Fonte: Por Dentro de Tudo