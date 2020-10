Em Pedro Leopoldo, homem suspeito de tráfico de drogas é preso pela PM

Na quarta-feira, 30, os policiais militares, receberam denúncia anônima de que o suspeito J.S.J, 23 anos, estaria traficando drogas em sua residência no bairro Santo Antônio. De posse das informações, os militares realizaram operação e observaram que no imóvel denunciado, J.S.J recebia dinheiro e entregava pequenas embalagens a possíveis usuários de drogas que passavam no local.

Ao abordar o suspeito, os policiais nada encontram com ele, porém ao adentrar na residência, entrada permitida pela tia do suspeito e proprietária do imóvel, os policiais lograram êxito em localizar 44 microtubos de cocaína, 48 pedras de crack e R$337,00 reais em dinheiro. O J.S.J assumiu o tráfico de drogas e disse que toda a droga encontrada pertencia a ele.

O autor e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil em Sete Lagoas.

Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM