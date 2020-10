Governo de Minas divulga escala de pagamento dos servidores

Salário integral das áreas de Saúde e Segurança e primeira parcela das demais categorias serão pagos dia 9/10

O Governo de Minas anunciou, nesta quinta-feira (1/10), a escala de pagamento do salário dos servidores estaduais referente ao mês de setembro.

O salário integral das áreas de Saúde e Segurança, que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, será depositado no dia 9/10, juntamente com a primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, das demais categorias do funcionalismo.

No dia 21/10, os servidores recebem a segunda parcela. Serão utilizados recursos do Tesouro Estadual.

Central de Imprensa/Governo de Minas