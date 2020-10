Rodolfo tem lesão muscular diagnosticada e desfalca América contra Guarani

Artilheiro do Coelho no ano, com 10 gols, deu início à tratamento

O atacante Rodolfo não poderá atuar no compromisso do América diante do Guarani neste sábado (3), às 11h, no Independência, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita. Rodolfo sentiu um incômodo na coxa durante o empate sem gols com a Chapecoense, ainda pela 11ª rodada. Ele também foi desfalque na partida que terminou em 0 a 0 com o CRB, pela 12ª rodada. Por outro lado, o técnico Lisca ganhou o retorno de três jogadores. O atacante Felipe Augusto e os laterais João Paulo e Daniel Borges treinaram com o grupo nessa quarta-feira. O volante Renan Gomes, que passou por uma cirurgia para a reconstrução dos ligamentos do joelho direito, deu início aos trabalhos de transição física.

