Novo lote de camisas do Manto da Massa do Atlético se esgota em poucos dias

Segunda fase de vendas teve todas as 10 mil unidades comercializadas

O Atlético anunciou, nessa quarta-feira, que o lote de 10 mil camisas do Manto da Massa que foram postas à venda pela internet se esgotou. A nova fase de comercialização tinha prazo de uma semana, mas todas as unidades foram adquiridas em apenas quatro dias de promoção no site mantodamassa.com.br.

Por meio do Twitter, o Atlético comunicou que a nova remessa de camisas do Manto da Massa se esgotou nessa quarta-feira. “A segunda fase de vendas do #MantoDaMassa se encerrou. 10 mil camisas vendidas em poucos dias. Mais uma vez vocês fizeram história. Obrigado, Massa!”, trouxe o perfil do clube no microblog.

A segunda fase de vendas do #MantoDaMassa se encerrou. 10 mil camisas vendidas em poucos dias. Mais uma vez vocês fizeram história. Obrigado, Massa! 👊🏽⚫️⚪️ pic.twitter.com/LHYj2mDvND — Galo Na Veia (@GaloNaVeia) September 30, 2020

A segunda fase de vendas das camisas do Manto da Massa foi anunciada logo após a vitória sobre o Grêmio, sábado passado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Já na madrugada de domingo, o presidente Sérgio Sette Câmara anunciou, também por meio do Twitter, que seriam disponibilizadas mais 10 mil unidades.

O Manto da Massa foi um concurso idealizado pelo Atlético, que abriu espaço para torcedores criarem o design da camisa. O vencedor da promoção foi Flávio Markiewicz, e o clube disponibilizou 100 mil unidades, comercializadas em uma semana. As entregas começaram nos últimos dias, por meio dos Correios.