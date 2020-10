Andarilho é suspeito de ter colocado fogo na região da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas

A mata é tomada por chamas desde segunda-feira,28. Nesta quinta-feira,01/10, Maria Honorina Pereira Rocha, Gestora do Monumento Natural vai conceder entrevista ao vivo à Rádio Eldorado, sobre os trabalhos de combate ao incêndio.

Um andarilho, é suspeito de ter provocado o incêndio que atinge o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, desde a última segunda-feira (28). Ele chegou a ser levado pela Polícia Ambiental, para a Delegacia da Polícia Civil mas foi entregue para a família.

De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), são registrados focos de incêndio no entorno da unidade da conservação, na chamada zona de amortecimento, e também no interior do monumento. Combatem o incêndio 21 brigadistas voluntários, de empresas da região e da força-tarefa previncêndio; nove militares do Corpo de Bombeiros; seis militares do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (Comave) e 12 funcionários da Gruta Rei do Mato.

São utilizadas ainda quatro caminhonetes de empresas parceiras da unidade de conservação e do Corpo de Bombeiros, um caminhão pipa cedido pela prefeitura de Sete Lagoas e outros dois enviados por empresas da região. Um helicóptero também é utilizado.

“Todos os focos são monitorados por equipes que fazem o combate por terra e também aéreo. Para auxiliar no combate às chamas, servidores e funcionários do Monumento Natural Estadual Peter Lund, em Cordisburgo, deslocaram-se para a Gruta Rei do Mato para apoiar os trabalhos, que devem se estender pela noite visando o controle das chamas”, informou o IEF.

Segundo o Corpo de Bombeiros, estima-se que uma área de 270 hectares de mata foi queimado. Um drone da Polícia Civil, ajuda a fazer um mapeamento dos focos e também da área queimada.

Maria Honorina Pereira Rocha, Gestora do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato afirma, que é importante ressaltar, que houve uma mobilização muito grande da comunidade.” Todos se disponilizaram em apoiar de alguma forma, com equipamentos, lanches, água, frutas, água de côco, sucos e caminhões pipa. Sentimos, que apesar do incêndio ter deixado cicatrizes na Unidade da Conservação, a população foi envolvida de forma a pensar, que devemos ter um olhar diferente para este patrimônio, que todos devem se sentir pertecente a este lugar que é referência para a cidade e que devemos, todos ter responsabilidade com o nosso meio ambiente”,disse a Gestora do Monumento Natural.