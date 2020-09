Polícia Civil investiga e auxilia combate a incêndio na região da Gruta Rei do Mato

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Sete Lagoas, está investigando as causas do incêndio florestal na mata que abrange o monumento natural da “Gruta Rei do Mato”. O incêndio se iniciou na segunda-feira (28) e está sendo combatido até esta quarta-feira (30).

Nesta manhã, a PCMG utilizou um drone para sobrevoar a área que está sendo devastada pelo fogo. Na ocasião, foram registradas imagens do dano ambiental e os trabalhos ainda estão em andamento. A tecnologia também está auxiliando o Corpo de Bombeiros Militar no combate ao incêndio.

“As imagens capturadas pelo drone também servirão de base para a perícia dimensionar o dano ambiental provocado pelo fogo”, adiantou o Chefe do 19º Departamento em Sete Lagoas, delegado-geral Renato Nunes.

Ascom/Polícia Civil