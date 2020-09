300 anos de Minas: MPMG compartilha biografia e obra de Henfil essa semana nas redes sociais

Dentro das comemorações dos 300 anos de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) compartilha esta semana, nas redes sociais, um pouco da vida e da obra do jornalista, cartunista e quadrinista mineiro Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Henfil.

Essa iniciativa é uma extensão do projeto Trocando Letras e pretende resgatar a história do Estado a partir da literatura. Para isso, o MPMG está fazendo postagens nas redes sociais com informações sobre a vida, a obra e o pensamento de alguns escritores mineiros ou de autores que tenham alguma ligação com Minas. Um livro de cada autor também está sendo sorteado entre os seguidores da instituição no Instagram.

Os escritores e escritoras foram escolhidos pela importância das suas obras para a literatura e para a sociedade. Diversidade de gêneros literários e a abordagem de temas de inclusão foram alguns dos critérios usados para a escolha dos nomes.

Chico Lins, Guimarães Rosa, Conceição Evaristo, Madu Costa, Lúcia Machado de Almeida, Ricardo Aleixo, Henriqueta Lisboa já foram homenageados.

Ainda passarão por aqui Adélia Prado, Marcelo Xavier, Carolina Maria de Jesus, Adão Ventura e Carlos Drummond de Andrade.

Confira abaixo a biografia e a obra do Henfil.

HENRIQUE DE SOUZA FILHO (HENFIL)

Mineiro de Ribeirão das Neves, Henrique de Souza Filho, o Henfil, nasceu em 5 de fevereiro de 1944. Exerceu diferentes ofícios antes de se tornar jornalista, cartunista e quadrinista na revista Alterosa, na década de 60, a convite do escritor Roberto Drummond, que também sugeriu a adoção do nome Henfil. Em 1965, trabalhou para o Diário de Minas fazendo caricatura política. Dois anos depois, muda-se para o Rio de Janeiro, onde faz charges esportivas para o Jornal dos Sports e colabora em algumas revistas, como Visão e Placar. Em 1970, quando já integrava a equipe do semanário O Pasquim, lançou a revista de humor Os fradinhos, ou Fradins, que se tornou conhecida pela crítica bem humorada da situação política e social brasileira. Em 1972, como colaborador do Jornal do Brasil, Henfil cria Zeferino e seus amigos da caatinga – Graúna e Orellana. Esses personagens representam um salto qualitativo no humor gráfico brasileiro, por utilizarem a alegoria como arma principal de resistência.

Com o estilo inconfundível de seus cartuns, sua importância para a história do quadrinho brasileiro deve-se também à renovação que trouxe ao desenho humorístico: seus personagens eram construídos com poucos traços, valorizando os movimentos e a expressão.

Com suas charges, cartuns e textos publicados nos principais veículos de comunicação do país, torna-se colunista da revista Isto é em 1977, escrevendo as antológicas Cartas da mãe, posteriormente reunidas e editadas em livro sob o mesmo título. Aproveitando-se da intimidade e liberdade da relação entre mãe e filho, comenta os assuntos sociais e políticos mais importantes do momento. Documentos de uma época, as cartas mencionam, entre outros assuntos, o exílio de companheiros, inclusive do seu irmão Herbert de Souza, o Betinho, a campanha pela anistia aos presos políticos e as greves dos trabalhadores no ABC. Como muitos de sua geração, destacou-se pela resistência à ditadura, pelas manifestações a favor da democratização e pelo movimento Diretas Já!.

Morando em São Paulo no fim da década de 70, Henfil tem importante atuação como quadrinista para sindicatos e associações de trabalhadores, juntamente com Angeli, Glauco, Laerte e outros. Em 1978, escreve com Oswaldo Mendes a peça A revista do Henfil, a convite de Ruth Escobar, responsável pela produção do espetáculo. Em 80, cria o quadro TV Homem, para o programa TV Mulher, da Rede Globo. Em 86, escreve, dirige e atua no filme Tanga – Deu no New York Times.

Entre seus livros publicados, destacam-se: Hiroshima, meu humor, uma compilação de suas primeiras charges, lançada em 1966, Diário de um Cucaracha, de 1976, Henfil na China (antes da Coca-Cola), de 1978, Diretas Já!, de 1984, e Cartas da Mãe, de 1986.

Como seus dois irmãos – Betinho e Chico Mário – Henfil era hemofílico e contraiu o vírus HIV em transfusões de sangue. Em 4 de janeiro de 1988, no auge da carreira e quando o regime ditatorial que ele tanto combateu caminhava para o fim, Henfil falece no Rio de Janeiro, antes de completar 44 anos de idade, em decorrência das complicações da doença.

