Democrata se reforça dentro e fora de campo para o Módulo II do Mineiro

A poucos dias da retomada, Democrata segue se reforçando dentro e fora de campo

Na reta final de preparação para a volta do campeonato Mineiro, Módulo II, que recomeça no próximo dia 10, às 15h30, diante do Ipatinga, o Democrata segue o cronograma de trabalhos na Arena do Jacaré. O clube acertou, esta semana, a contratação do goleiro Alexsander, 22 anos. O jogador já passou por Coimbra, Betinense e Atlético, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil, sub-17 e sub-20, além do mineiro da mesma categoria. O atleta também já foi campeão do Módulo II com o Coimbra.

Nas últimas semanas o time realizou alguns jogos treino na Arena do Jacaré. No último deles, venceu o União Luziense por 3×2. O técnico, Paulinho Guará, independente dos resultados, têm gostado da evolução dos atletas dentro de campo durante a preparação. “A gente começa a encaixar as peças e adaptar os que chegaram. No último jogo treino fizemos gols bem trabalhados. A cada semana a turma vem melhorando técnica e taticamente, além de fisicamente também”, comenta.

Fora de Campo

Se dentro das quatro linhas a equipe vem evoluindo, fora delas a diretoria segue trabalhando e buscando fontes alternativas de renda para o clube. Uma importante que não entrará no caixa é a dos ingressos, uma vez que o time não contará com a torcida em campo durante o restante do campeonato por conta dos protocolos de saúde que envolvem a prevenção para o coronavírus.

Pensando na saúde dos atletas, comissão técnica e torcedores, o clube confeccionou máscaras personalizadas com detalhes do Jacaré, mascote do clube. Os equipamentos de proteção estão à venda, por R$ 10, em três pontos de venda: Carnes e Afins, avenida Raquel Teixeira Viana, Padaria Canaan, rua Jovelino Lanza, e também na Arena do Jacaré.

DemoCents com Visa

O Democrata foi o terceiro do Brasil a aderir à plataforma InCENTive para arrecadar o “DemoCents”, nome dado pela diretoria do Democrata ao projeto. Antes operando apenas com a Mastercard, o projeto agora já recebe o cadastro para os donos dos cartões Visa. Para essa bandeira as opções são para doação fixa de R$ 5, R$ 10 ou R$ 20. Para contribuir nesse processo o torcedor precisa fazer o cadastro do cartão no site democrata.centavosrealizam.com.

JOGOS RESTANTES DO DEMOCRATA:

10/10 – Ipatinga x Democrata

17/10 – Democrata x Pouso Alegre

21/10 – Democrata Gov. Valadares x Democrata

24/10 – Mamoré x Democrata

31/10 – Democrata x Serranense

Por Marcelo Paiva

Ascom Democrata de Sete Lagoas