Atlético terá maratona de jogos pelo Brasileiro em outubro; veja a tabela

CBF desmembrou os jogos até a 20ª rodada

Mesmo disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o Atlético terá maratona de jogos em outubro. Serão seis partidas no próximo mês. Dessa forma, o técnico Jorge Sampaoli não terá semanas cheias para poder trabalhar o time.

A CBF desmembrou a tabela da Série A da 16ª à 20ª rodada. A partir de agora, a entidade máxima do futebol no país colocará em prática a nova orientação de tempo mínimo entre os jogos da competição, que passou de 66 horas para 48 horas.

Por causa do encurtamento da temporada em razão da pandemia de COVID-19, a CBF e a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) anunciaram em agosto a diminuição de tempo entre os jogos.

Em outubro, o Atlético recebe o Vasco no dia 4 (domingo), às 20h30. Três dias depois, às 21h30, o Galo enfrenta o Fortaleza, no Castelão. No dia 10 (sábado), às 21h, será a vez do duelo contra o Goiás.

No dia 14, quarta-feira, às 21h30, o time alvinegro enfrenta o Fluminense. Cinco dias depois (segunda-feira), às 20h, o Atlético visita o Bahia, no Pituaçu. Em 25 de outubro (domingo), o Galo recebe o Sport, às 20h30.

O mês de novembro começa com o duelo contra o Palmeiras, no dia 1º (domingo), às 16h, no Allianz Parque. No dia 7 (sábado), o Galo enfrenta o Flamengo, na abertura do returno, no Mineirão, às 19h.

Tabela do Atlético

13ª Rodada – Atlético x Vasco, no Mineirão – 04/10 – Domingo – 20h30

14ª Rodada – Fortaleza x Atlético, no Castelão – 07/10 – Quarta – 21h30

15ª Rodada – Atlético x Goiás, no Mineirão – 10/10 – Sábado – 21h

16ª Rodada – Atlético x Fluminense, no Mineirão – 14/10 – Quarta – 21h30

17ª Rodada – Bahia x Atlético, no Pituaçu – 19/10 – Segunda – 20h

18ª Rodada – Atlético x Sport, no Mineirão – 25/10 – Domingo – 20h30

19ª Rodada – Palmeiras x Atlético, no Allianz Parque – 01/11 – Domingo – 16h

20ª Rodada – Atlético x Flamengo, no Mineirão – 07/11 – Sábado – 19h