Pai é assassinado a tiros na frente da filha pequena em Santa Luzia

Homem pediu que atirador tivesse cuidado e teve tempo de colocar criança no chão antes de ser baleado

A Polícia Civil vai investigar a morte de Gleisson Sousa da Silva, de 39 anos, assassinado a tiros, na noite dessa terça-feira (29), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A filha estava no colo da vítima quando o atirador chegou na porta da casa da família.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a companheira de Silva contou aos militares que ele estava conversando com um outro homem quando ela saiu de casa com a menina para fazer um saque de R$ 200, a pedido do marido.

Ao retornar para a residência, no bairro Baronesa, a dona de casa entregou a filha no colo de Silva.

Nesse momento, o criminoso, usando touca ninja, chegou e apontou a arma para cabeça do desafeto, que disse: “Espera aí. Cuidado com a minha filha”. O pai colocou a menina no chão, começou a brigar com o bandido e tirou a touca dele.

Houve uma sequência de disparos, e Silva foi atingido várias vezes no peito, costas, queixo e orelha. O atirador fugiu sentido rua Líbia e, durante o registro da ocorrência, moradores apontaram o nome de um suspeito, que é conhecido no bairro por ser violento e vingativo.

Ao ser questionada, a mulher da vítima contou que, em data anterior, o sogro dela foi expulso de casa pelo suspeito. Militares foram até a casa dele, que negou o crime e se prontificou a ir à delegacia, uma vez que estava em prisão domiciliar desde o dia 28 de agosto e queria esclarecer os fatos.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Fonte: O Tempo