Trabalhador que foi vítima de gordofobia será Indenizado por empresa de telecomunicações

Uma empresa do ramo de telecomunicação, com sede em belo horizonte, terá que pagar indenização, por danos morais, no valor de r$ 5 mil, para um ex-empregado que era alvo de discriminação por estar com sobrepeso.

A decisão é da juíza natália azevedo sena, da 28ª vara do Trabalho de Belo Horizonte. O trabalhador contou que o assédio moral era praticado pelo supervisor, que o humilhava constantemente pelo fato de se encontrar acima do peso.

Segundo o profissional, o agressor sempre dizia que ele precisava emagrecer ou não iria mais trabalhar. Em sua defesa, a empresa contestou as acusações. Mas testemunha ouvida no processo afirmou “que o supervisor, com frequência, constrangia o autor da ação em reuniões.

Referindo-se ao excesso de peso e dizendo que ele não poderia mais subir nas escadas porque elas não suportariam o peso”. Nesse contexto, a juíza Natália Azevedo Sena reconheceu a presença de todos os elementos ensejadores do dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil.

Para a magistrada, o assédio é uma espécie de violência de ordem psíquica. Por isso, condenou a empresa contratante e ainda subsidiariamente a empresa tomadora do serviço ao pagamento de indenização de R$ 7 mil. Foram apresentados recursos e os julgadores da sexta turma do TRT reduziram a indenização para R$ 5 mil, valor que entenderam ser mais razoável.

Secretaria de Comunicação Social -TRT 3ª Região