Cristiane e Joel, filhos, Vilma, Glória, Enir, João, Conceição (Luia), Cleuza, Dalva, Cristina e Denílson, irmãos de José Joaquim Soares (Zezé da D. Dulce) comunicam seu falecimento e convidam para o velório no municipal de Baldim, com féretro saindo as 10hrs desta quarta-feira, 30, para o cemitério municipal de Baldim.

Assistencial Santa Clara