Sete Lagoas registra aumento considerável no número de casos positivos nas última 24 horas; confira

O boletim epidemiológico desta terça-feira, 29 de setembro, atualiza a situação do novo coronavírus em Sete Lagoas. Com um aumento de 1,2% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 904 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 8.900 desde o início do monitoramento.

Foram registrados 58 novos casos positivos, sendo 32 mulheres e 26 homens, o que eleva o número de contaminados a 2.667 desde o início da pandemia. Entre eles, são 91 pessoas em isolamento domiciliar e 2.513 curadas, o que corresponde a 94,2% dos infectados. Não há óbitos por Covid registrados entre ontem e hoje, assim, a cidade segue com 47 óbitos, um índice de letalidade de 1,76%.

Dos 25 pacientes positivos internados, 16 são de Sete Lagoas. Os demais são de Paraopeba, Prudente de Morais, Capim Branco, Funilândia, Inhaúma, Papagaios, Tocantins e São Paulo.

Comparando com os 63 municípios brasileiros entre 200 mil e 300 mil habitantes, de acordo com dados colhidos pela plataforma covid.saude.gov.br junto às secretarias estaduais de saúde, Sete Lagoas é o sétimo município brasileiro com menos casos de Covid-19 e o segundo com menos óbitos. Os dados foram atualizados no início da noite dessa segunda-feira, quando 46 óbitos eram contabilizados pelo Ministério da Saúde na cidade. Confira as tabelas com os dez municípios nesta categoria com menos contaminados e menos óbitos do país.

Hospitalizados

Ao todo são 37 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 18 em enfermaria e 19 em UTI. Destes, 25 testaram positivo para Covid, dois tiveram resultado negativo e outros dez aguardam resultado de exames.

Hoje são nove pacientes internados no Hospital Municipal (sendo cinco em UTI), 20 pacientes no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, são seis em enfermaria e dez em UTI), seis internados no Hospital da Unimed (sendo três em UTI) e dois pacientes na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 32,6%.

Dos 19 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, dez são pacientes de Sete Lagoas, dois são de Paraopeba e os demais são das cidades de Capim Branco, Funilândia, Caetanópolis, Pompéu e Papagaios, um é do estado do Tocantins e outro do estado de São Paulo. A taxa de ocupação de leitos de UTI que estão destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 31,1%.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas