Cruzeiro empresta lateral João Lucas ao Avaí

O Cruzeiro acertou o empréstimo de João Lucas ao Avaí. O lateral-esquerdo de 29 anos renovou o contrato com o clube celeste até 31 de janeiro de 2021, data de encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi repassado pelo mesmo período à equipe catarinense.

A informação foi confirmada ao Superesportes pela assessoria de comunicação da Raposa e também pela plataforma Rede do Futebol. O registro do novo vínculo do Boletim Informativo Diário da CBF ocorreu às 13h58 dessa segunda-feira.

“O atleta João Lucas teve um aditivo em seu contrato, que passa a valer até o dia 31/01/2021, para que possa atuar pelo Avaí até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, com um reajuste salarial que será pago pela equipe catarinense. Na negociação, ficou acertado que Cruzeiro arcará com os direitos de imagem do jogador neste período”, explicou o clube.

João Lucas chegou ao Cruzeiro em janeiro, por indicação de Adilson Batista, com quem havia trabalhado no Ceará na Série A do Brasileiro de 2019. Apesar de ser bem-visto pelo treinador, o camisa 6 não agradou aos torcedores e recebeu muitas críticas.

Em 15 jogos, ele ficou marcado pelas dificuldades defensivas e ineficiência no apoio ao ataque. Seu melhor momento foi o gol marcado no empate por 1 a 1 com o Boa, em 4 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nos pênaltis, a Raposa venceu por 5 a 4 e celebrou a classificação no estádio Melão, em Varginha.