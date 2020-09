Júnior Alonso é mantido em convocação do Paraguai e vai desfalcar o Galo

Zagueiro deve desfalcar o Atlético em três jogos no Brasileiro, no mês de outubro

Titular em todos os jogos do Atlético desde sua chegada ao clube, o zagueiro Júnior Alonso vai desfalcar a equipe em pelo menos três partidas no Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico da seleção paraguaia, Eduardo Berizzo, refinou a lista de convocados e manteve o nome de Alonso para a disputa dos jogos de outubro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Berrizzo reduziu de 37 para 28 jogadores em relação à pré-lista divulgada no dia 18 de setembro. A lista ainda é parcial, porque o treinador deve agregar mais nomes até o fim de semana, mas não vai retirar nenhum dos já escolhidos. Com isso, Alonso está mantido.

Além do zagueiro do Atlético, outros dois paraguaios que atuam no futebol brasileiro foram mantidos na relação de convocados: o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, e o zagueiro Gustavo Gomez, do Palmeiras.

O Paraguai vai enfrentar o Peru no dia 8 de outubro e a Venezuela no dia 13. O Atlético, paralelo a isso, tem compromissos com Fortaleza (07/10), Goiás (10/10) e Fluminense (14/10). A comissão técnica da seleção paraguaia ainda não informou quando os jogadores terão que se apresentar, mas é possível que ele esteja disponível para o duelo com o Vasco, no domingo (4).

Opções de Sampaoli

O técnico Jorge Sampaoli tem ainda os zagueiros Réver, Igor Rabello, Gabriel, Bueno e Gustavo Henrique para montar sua defesa. Alonso fez 17 dos 18 jogos de Sampaoli no comando do Galo e é o jogador com a maior sequência de titularidade do time.

#Albirroja | Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦🏆 Lista parcial de convocados por el DT Eduardo Berizzo para los partidos ante Perú (08/10) y Venezuela (13/10). ¡Vamos Paraguay!#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/Kr6g9etJBo — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 28, 2020

