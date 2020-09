Corpo de Bombeiros continua atuando no incêndio na Gruta Rei do Mato

Um incêndio de grandes porporcões começou na segunda-feira, 28, por volta das 10h30 na região da Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas, quando foi acionada a 5 ª Companhia do Corpo de Bombeiros.

Equipes dos Bombeiros permanecem no combate, segundo informções do Sargento Alex. Além de Bombeiros militares, atuam também brigadistas da Gruta e voluntários na ação.

Apura-se que foi queimado mais de 100 hectares até agora do Monumento Natural Estadual Gruta do Rei do Mato, uma das cavernas mais visitadas do Brasil, situada em Sete Lagoas e na região conhecida como Carste de Lagoa Santa.

*Matéria em atualização