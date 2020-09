América empata contra o CRB e entra no G4

Coelho e Galo alagoano não mexeram no placar, no estádio Rei Pelé; terceiro jogo seguido dos americanos sem vitória, na Série B

Depois de um primeiro tempo sem criatividade dos dois lados, América e CRB melhoraram com as substituições para a etapa final, mas não conseguiram sair da igualdade. O duelo, dessa segunda-feira (28), foi válido pela 12ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Com o empate, o América superou a Chapecoense e entrou no G4. O Coelho ocupa a quarta colocação, com 19 pontos e aguarda o resultado dos outros jogos na sequência da 12ª rodada. O CRB também ganhou uma posição e é o oitavo, com 17 pontos e um jogo a menos.

Desgaste físico pesou em campo

O primeiro tempo não reservou grandes emoções. Nitidamente o desgaste físico pela sequência de jogos pesou para os dois lados e muitos erros apareceram. Enquanto os meio-campistas erravam muitos passes na intermediária, a defesa das duas equipes soube dificultar a vida dos atacantes. Com um bloqueio forte, o América teve a primeira boa chance aos 29 minutos, quando Juninho carregou a bola, invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para Léo Passos que quase marcou. Antes do fim da etapa inicial, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo também tiveram chances de abrir o placar, mas sem exigir do goleiro adversário.

Na segunda etapa o CRB voltou com duas substituições e o estreante Pablo Dyego, ex-Fluminense, acertou um belo chute de fora da área logo na sua primeira participação. Matheus Cavichioli foi obrigado a se esticar e fazer importante defesa. O América também respondeu na sequência com chute forte de Felipe Azevedo, de longe, mas foi para fora.

Insatisfeito com o rendimento do ataque, as primeiras cartadas do técnico Lisca foram chamar para o jogo os atacantes Ademir é Vitão, que entraram nas vagas de Léo Passos e Toscano. Felipe Azevedo, que se recuperou de um incômodo muscular, foi substituído pouco tempo depois pelo Neto Berola.

Com tantas mexidas, o jogo ganhou gás novo e teve mais correria, especialmente, com Ademir aberto pela direita e servindo o Vitão, ou até o volante Zé Ricardo, que chegou a aparecer como elemento surpresa. No entanto, apesar da melhora na segunda etapa, o Coelho não conseguiu acertar a pontaria e não balançou as redes

Próximo duelo

Na próxima rodada, o América recebe o Guarani-SP, sábado (3/10), às 11h, na Arena Independência. Já o CRB, joga um dia antes, na sexta, contra o Avaí, às 19h15, no estádio Rei Pelé.

Ficha técnica:

CRB 0x0 AMÉRICA

Motivo: 12ª rodada da Série B

Data: 28 de setembro

Horário: 20h

Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha (RJ), auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ).

CRB: Edson Mardden, Reginaldo Lopes, Gum (Xandão), Reginaldo Jr. e Hugo; Claudinei (Carlos Jatobá), Moacir e Diego Torres (Darlisson); Magno Cruz (Iago), Léo Gamalho e Luidy (Pablo Dyego). Técnico: Marcelo Cabo

América: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira (Guilherme), Messias, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Geovane); Léo Passos (Ademir), Marcelo Toscano (Vitão) e Felipe Azevedo (Neto Berola). Técnico Lisca

Gols: não teve

Cartões amarelos: Gum (C)

Cartões vermelhos: não teve