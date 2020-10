Já são oficiais os nomes de quem irá concorrer à vaga no Executivo e Legislativo dos Municípios.

É comum nas rodas de bate papo, comentários que existem muitos candidatos (as) pleiteando cargos, o que é muito bom para o eleitor (a).

Num país Democrático o “voto” é nosso direito.

Portanto, não omita seu direito e escolha o melhor para sua cidade.

Chega de resmungar pelos cantos que o Brasil vai mal, que os políticos são “todos” corruptos, que a roubalheira continua que a turma é a mesma etc. etc. etc.

Dê um ponto final nessa história.

Foi dada a largada!

15 de Novembro você terá seu direito de voto reconhecido nas urnas, faça-o valer.

Basta ter a consciência que não irá “vender seu voto” e não deixe as coisas “ir por água abaixo”.

Se quiser mudar o Brasil, comece por sua casa, e nossa casa é a nossa cidade.

Fala-se que não existem critérios para ser candidato (a) na política, e “nessa briga não entro”.

Mas nós eleitores (as) temos sim que ter critérios para a escolha.

Afinal de contas, somos os responsáveis por determinar através do voto quem será nosso (a) representante no Executivo e Legislativo.

Uma perguntinha básica:

Você sabe o que fazem os vereadores?

– Discutem e votam projetos que serão transformados em Leis de interesse do Município.

– Fiscalizam a utilização que o Prefeito faz do dinheiro público.

– Avaliam os orçamentos do Município.

– Ouvem as sugestões da população e as levam à Prefeitura.

Sabemos que existem candidatos (as) pleiteando uma vaga na Câmara Municipal que não sabem essas quatro regrinhas básicas, portanto não está credenciado (a) para nos representar.

Você já ouviu alguém dizer que nunca votou errado ou nunca perdeu o voto?

É eleitor (a) que tem plena consciência que seu voto não foi jogado fora, isso porque foi feita uma análise antes de ir às urnas.

Faça o mesmo.

“Nem Jesus Cristo agradou a todos”, e não serei eu com as palavras da Conversa Afiada que irá agradar.

Pense no que estou dizendo: Tem político que foi eleito e está no cargo, mas até hoje não sabe o que está fazendo lá.

Foi dada a largada!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha