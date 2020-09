Trabalhadora será indenizada após mordidas de cachorro da empresa

A juíza Andréa Buttler, na 42ª Vara do Trabalho de Belo horizonte, determinou o pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 8 mil, a uma trabalhadora que foi mordida pelo cachorro da empregadora, uma Distribuidora de água e de gás da capital mineira.

Laudo Pericial apontou, que as mordidas do animal provocaram ferimentos múltiplos no antebraço da profissional. O caso foi considerado pela juíza, como acidente de trabalho.

Após apreciar o recurso da trabalhadora, os julgadores da Quinta turma, acrescentaram à condenação uma indenização por danos morais, no valor de R$ 10 mil.

A profissional foi atacada pelo cachorro de guarda na sede da empregadora, sofrendo diversas lesões. A perícia médica, admitiu o nexo de causalidade entre as queixas clínicas da autora e as atividades laborativas desenvolvidas na empresa.

Diante do acidente, ela permaneceu incapacitada total e temporariamente para o exercício de suas atividades por quase sete meses.

