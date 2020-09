Polícia Militar apreende dois menores por roubo

Nesse sábado, 26, por volta das 11h40min, policiais militares de Sete Lagoas foram acionados para atenderem a uma ocorrência de roubo na rua Irene de Oliveira Diniz, bairro Nova Cidade.

Os militares fizeram contato com as vítimas P.R.G, 35 anos e I.A.M, 13 anos, que relataram que estavam em via pública, quando dois indivíduos se aproximaram e após darem um golpe “gravata” no menor, tomaram dele o aparelho celular.

Após patrulhamento na região, os policiais militares localizaram o primeiro autor M.R.F.M, 15 anos, que tentou dispensar um pacote contendo 06 buchas de maconha. Após abordado, também foi localizado com ele a quantia de R$75,00. O segundo autor G.F.S, 15 anos, foi localizado na residência, sendo encontrados com ele dois cartões de memória, um aparelho celular sem nota fiscal e a camiseta que ele trajava no momento do roubo.

Os dois menores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO – 25º BPM