Enem: alunos da rede estadual vão contar com ferramenta on-line de estudos

Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual que estão interessados em receber uma ajuda extra na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado em janeiro de 2021, já podem solicitar acesso a um conteúdo on-line e gratuito disponibilizado pelo governo. O material ficará disponível a partir do dia 13 de outubro.

O “Enem Conectado” foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) em parceria com o Sesi. Os alunos interessados no conteúdo devem se inscrever até a próxima sexta-feira (2) aqui.

A ferramenta reúne aulas on-line, materiais de apoio para o estudante, simulados de provas e um espaço específico para redação, em que o aluno poderá escrever o texto e ver as correções feitas pelos professores.

O curso, que é exclusivo para estudantes da rede estadual, não é obrigatório nem terá carga horária considerada para o ano letivo.

Entre os dias 13 e 17 de outubro, a plataforma estará disponível para que o estudante se ambiente com o espaço virtual. Já as aulas começam efetivamente em 19 de outubro e vão durar até dezembro, segundo o governo de Minas.

Fonte: Hoje em Dia