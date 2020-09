Clima quente em Sete Lagoas, podendo chegar a 39º nesta semana

Conforme previsão do setor de meteorologia da Cemig, nesta segunda-feira, uma massa de ar quente e seco predomina em Minas Gerais e deixa o tempo com céu claro, baixos índices de umidade relativa do ar e temperaturas elevadas em todo o estado. Em Sete Lagoas, a promessa é de uma semana quente, pode chegar a 39º amanhã, terça-feira (29).

No entanto, a atuação de uma frente fria em São Paulo influencia o tempo entre o Sul de Minas e a Zona da Mata, que terá momentos de céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Nesta segunda, à tarde, as temperaturas ficam acima dos 30°C em todas as regiões mineiras e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%, caracterizando, pelo menos, estado de atenção. O pontal do Triângulo se destaca pelo calor. As máximas chegam perto dos 40°C na região.