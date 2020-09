19ª Região da PM em Sete Lagoas sob novo comando

O Coronel Rodrigo Alves Teixeira, é o novo Comandante da 19ª Região da Polícia Militar, em substituição ao Coronel Célio Alves de Menezes Júnior . A solenidade de passagem de Comando aconteceu na sexta-feira, 25, sendo presididida pelo Coronel Rodrigo de Sousa Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e aconteceu no auditório da sede da 19ª RPM, em Sete Lagoas.

Durante a cerimônia foi inagurado o retrato do Coronel Menezes, na galeria dos Ex-Comandantes da 19ª RPM. Na oportunidade, o Coronel Menezes, em nome da Região, presenteou o Comandante-Geral da Polícia Militar, com um quadro do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da Corporação.

Na oportunidade foi entregue para o Coronel Menezes, o emoldurado da bandeira-insígnia do Comandante da 19ª RPM, símbolo maior de sua presença na Unidade. O Coronel Menezes agradeceu aos guerreiros policiais militares, que ombrearam ao seu lado durante o seu comando na 19ª RPM e se despediu com sentimento de alegria por passar o comando a um amigo, desejando-lhe muito sucesso.

O Coronel Rodrigo Coimbra, novo Comandante da 19ª RPM destacou, que este é o momento mais importante e marcante de sua carreira profissional na Polícia Militar de Minas Gerais e assumiu o compromisso de comandar a Unidade, sempre presente e atuante junto à tropa.

A solenidade contou também com a presença de autoridades militares e civis, da tropa da 19ª RPM, familiares e amigos dos Comandantes.

O Sexteto de Metais do Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar de Minas Gerais, ofertou um número musical aos Comandantes.

Redação com Agência Regional de Comunicação Organizacional – 19ª RPM