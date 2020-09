Atlético recebe Grêmio e tenta manter liderança isolada no Campeonato Brasileiro

Galo está na ponta da competição mesmo com um jogo a menos que concorrentes

Líder do Campeonato Brasileiro mesmo com um jogo a menos em relação a alguns dos concorrentes, o Atlético tenta manter o bom momento na competição na noite deste sábado. O Galo recebe o Grêmio, às 21h, no Mineirão, e pode até abrir vantagem na ponta da tabela caso vença o tricolor e os concorrentes não somem três pontos na 12ª rodada da Série A.

O Atlético terá força máxima no duelo desta noite. O único desfalque é Diego Tardelli, que só voltará aos gramados em 2021. Já o Grêmio deve poupar os principais destaques visando jogo contra a Universidad Católica, pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira.

É uma chance de ouro para conquistar os três pontos contra um adversário duro. Mas se engana quem pensa que o jogo será fácil, como ressaltou o lateral-direito Mariano em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

“Independentemente de quem vai jogar no time deles, sabemos que não será jogo fácil. Eles têm um estilo de jogo de gostar de ficar com a bola, contam com jogadores velozes e chegarão com confiança após vencer um rival. Mas eles também podem ter certeza de que vão enfrentar um time preparado e muito concentrado”, disse o lateral.

O Atlético poderá entrar em campo precisando recuperar a liderança. O Galo soma 21 pontos no Brasileiro, um a mais do que o vice-líder Internacional. O time colorado entrará em campo às 19h. Quando a bola rolar no Mineirão, o alvinegro terá ciência sobre o resultado do concorrente. Já o Grêmio, que perdeu pela primeira vez na última rodada, ocupa a 12ª posição, com 13 pontos (são duas vitórias e sete empates).

Atlético

Descobrir o que pensa Jorge Sampaoli para cada partida é praticamente impossível. O treinador argentino apresenta uma escalação por jogo. Mas ele terá que quebrar a cabeça para colocar o time em campo contra o Grêmio.

O trio de meio-campistas, formado por Allan, Jair e Alan Franco vem funcionando bem. No último jogo, Keno e Savarino se destacaram. E o meia Nathan foi o diferencial da equipe na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-GO, no último sábado. Quem vai ficar no banco? Só saberemos no vestiário do Mineirão.

Outra dúvida é na defesa. Réver fraturou o nariz em dividida com o atacante Renato Kayzer no último sábado. O defensor participou das últimas atividades com uma proteção no nariz e será reavaliado pela comissão técnica. Se tiver condições, deve ser escalado por Sampaoli.

Grêmio

O técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo um time alternativo para enfrentar o Atlético. O tricolor venceu o Inter por 1 a 0, na última quarta, e se concentra para receber a Universidad Católica, na próxima terça-feira, às 19h15, na Arena. Ambos os jogos pela Copa Libertadores.

Apenas um titular deve começar o jogo contra o Galo, o goleiro Vanderlei. O restante do time, apesar de reserva, terá jogadores conhecidos no futebol brasileiro, como Victor Ferraz, Diogo Barbosa, David Braz, Paulo Miranda e Robinho.

ATLÉTICO X GRÊMIO

Atlético

Everson; Mariano, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Nathan), Alan Franco; Savarino, Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

Grêmio

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Araújo, Darlan, Robinho, Luiz Fernando e Ferreira; Isaque

Técnico: Renato Gaúcho

Motivo: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: sábado, 26 de novembro, às 21h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Vinicius Melo de Lima (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)