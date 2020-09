América empata com a Chapecoense e desperdiça chance de voltar ao G-4 da Série B

Com o resultado, Coelho permanece na 5ª colocação do Brasileirão

O América visitou a Chapecoense, em Chapecó, e empatou por 0 a 0 o confronto da noite dessa sexta-feira, na Arena Condá, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o resultado, o Coelho desperdiçou a chance de voltar ao G-4 da competição e se manteve na 5ª colocação.

1º tempo

A primeira etapa terminou com um placar injusto para o Coelho. A equipe de Lisca teve mais volume de jogo, dominou as ações e criou as chances mais claras de gol. Bem compactado, o América conseguia atacar com a posse de bola e também nas descidas de contra-ataque. Aos 10 minutos, Alê arriscou da entrada da grande área e obrigou João Ricardo a espalmar para fora. Foi o lance mais perigoso dos primeiros 45 minutos.

Aos 13 e 43 do primeiro tempo, respectivamente, Léo Passos teve duas chances, mas na primeira finalizou fraco e na outra oportunidade bateu do lado de fora da rede. A Chapecoense produziu duas oportunidades de gol, mas o goleiro Matheus Cavichili fez boas intervenções e impediu a equipe mandante de chegar ao primeiro tento.

Aos 25 da etapa inicial, o atacante Rodolfo sentiu uma fisgada na coxa direita direita e deixou o campo de jogo. Guilherme entrou na vaga do artilheiro americano, que por sua vez será reavaliado durante a semana.

2º tempo

A superioridade do América na primeira etapa não teve sequência na segunda. A Chapecoense retornou melhor e cedeu menos espaços ao Coelho em relação ao primeiro tempo. A consistência defensiva da equipe catarinense sobressaiu na volta do intervalo e a equipe alviverde também passou a incomodar o goleiro Matheus Cavichioli.

O aspecto físico também pesou para o Coelho não manter o ritmo forte no segundo tempo. A equipe de Lisca não conseguiu imprimir velocidade nas descidas em contra-ataque e parou na boa defesa da Chapecoense.

Sequência

Agora, o América volta a campo na próxima segunda-feira. O Coelho viaja até Alagoas para encarar o CRB, no estádio Rei Pelé, às 20hrs, pela 12ª rodada do Brasileirão Série B.

Chapecoense 0 x 0 América

Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel, Joilson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliviera, Anderson Leite e Denner (Evandro); Aylon (Bruno Silva), Alselmo Ramon (Perotti) e Paulinho Moccelin (Thiago Ribeiro). Técnico: Umberto Louzer

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Léo Passos (Neto Berola), Felipe Azevedo (Ademir) e Rodolfo (Guilherme). Técnico: Lisca

Motivo: 11ª rodada – Campeonato Brasileiro Série B

Data: 25 de setembro de 2020, sexta-feira, às 19h15

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Cartão Amarelo: Anderson Leite, Paulinho Moccelin, Denner, Willian Oliveira (Chapecoense); Alê, Eduardo Bauermann, Diego Ferreira

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Flávio Gomes Barroca (RN)

Itatiaia