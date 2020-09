Cavani interessa ao Galo e Grêmio teme concorrência, afirma jornalista

Livre no mercado desde que saiu do Paris Saint-Germain, o atacante uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, está na pauta do Grêmio há algumas semanas, em negociação muito complicada. O interesse dos gaúchos, porém, pode ter um novo concorrente, e é do futebol mineiro. O Atlético estaria interessado em Cavani, segundo informou o jornalista Leonardo Meneghetti.

De acordo com Meneghetti, o Galo “está entrando na parada” e teria, ainda, apoio da família Menin, da MRV, para viabilizar a negociação. Ainda segundo o jornalista, Cavani não estava nas listas iniciais de pedidos de Jorge Sampaoli, mas entrou no radar por uma “oportunidade de mercado”.

Esta não é a primeira vez que o nome de Cavani é ligado ao do Atlético. Em entrevista à rádio Super 91,7 FM, o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, chegou a dizer que isso era uma “loucura”. O Atlético não comenta sobre especulações de mercado.

A reportagem entrou em contato com Walter Guglielmone, irmão e empresário de Cavani, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. Uma fonte ligada ao técnico Jorge Sampaoli disse que “não tem como não gostar de Cavani, mas ele [Sampaoli] não vê [a negociação] como possível”.

Concorrência do Galo

De volta à informação de Meneghetti, o jornalista chegou a afirmar, ainda, que o interesse do Atlético já é de conhecimento do Grêmio, que teme a concorrência dos mineiros. Também, que o clube gaúcho teme que esteja ocorrendo uma espécie de ‘leilão’ por parte do staff do atacante.

Cavani foi revelado pelo Danubio, do Uruguai. De lá, foi para o futebol italiano, onde defendeu Palermo e Napoli. O jogador estava no PSG desde a temporada 2013/2014, com vínculo encerrado no fim de junho deste ano. Em destaque, o atacante disputou três Copas do Mundo pelo Uruguai, as de 2010, 2014 e 2018, além de edições de Copa América e Olimpíada.