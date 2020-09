América e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira pela Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h15, na Arena Condá

Rivais diretos por um lugar no G4 da Série B, América e Chapecoense medirão forças nesta sexta-feira, às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó, pela 11ª rodada da competição nacional.

Chape (4ª) e Coelho (5º) somam 17 pontos. A equipe catarinense tem dois jogos a menos e leva vantagem no saldo de gols (5 a 2). Dessa forma, apenas uma vitória em Santa Catarina recolocará os mineiros na zona de classificação à Série A.

Os retrospectos de Chape e América sugerem uma grande partida. O time mineiro tem o melhor aproveitamento como visitante na Série B, ao lado da Ponte Preta: 66,67%. São três vitórias, um empate e uma derrota. Já os catarinenses têm 100% de rendimento em casa: quatro vitórias.

América

Na 10ª rodada da Série B, o América foi derrotado pelo Figueirense, por 1 a 0, em pleno Independência. Mas o ânimo do elenco foi renovado com a vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, na última terça-feira, pela quarta fase da Copa do Brasil. O resultado em Belo Horizonte garantiu o Coelho nas oitavas de final.

“A gente está feliz, demos um passo importante na competição, mas agora é virar a chave para a Série B. É um jogo difícil com uma comissão e um time muito capacitado. Será uma briga de concorrentes diretos. A Chape está bem, ainda com dois jogos a menos e sabemos da responsabilidade na próxima sexta”, disse o técnico Lisca.

O Coelho não deverá ter grandes mudanças em relação ao time-base que superou a Ponte Preta por 3 a 1. O lateral-esquerdo Sávio, que sentiu dores na coxa direita, foi reavaliado pelo departamento médico e treinou normalmente com o restante do grupo americano nessa quinta-feira. Com isso, ele deverá ser mantido entre os titulares.

Os adversários

A Chapecoense também projeta um jogo difícil contra o América. Por ter defendido a meta americana entre 2014 e 2018, o goleiro João Ricardo sabe o que vai enfrentar.

“É um jogo especial. Eu construí boa parte da minha história e tenho um grande carinho pelo clube. Mas, defendo a Chapecoense e sou profissional. Tem tudo para ser um grande jogo, um confronto direto por uma vaga no G4. O América é uma equipe que costuma brigar pelas primeiras posições e acredito em uma partida bem equilibrada. Temos que aproveitar essa oportunidade e conquistar a vitória”, avaliou.

A Chape, do técnico Umberto Louzer, tem dois desfalques confirmados. O atacante Anselmo Ramon cumprirá suspensão após ser julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na derrota para o Cuiabá (2 a 1), ainda pela sexta rodada.

A outra baixa fica por conta do atacante Matheus Ribeiro, que sentiu dores musculares na coxa direita. Lucas Tocantins vira uma opção ao treinador para o duelo contra o Coelho.

O clube catarinense vem de vitórias sobre Juventude (1 a 0), Avaí (1 a 0) e empate com o Náutico (1 a 1).

AMÉRICA X CHAPECOENSE

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann, Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Léo Passos, Rodolfo, Felipe Azevedo (Toscano). Técnico: Lisca.

Chapecoense

João Ricardo; Ezequiel, Joilson, Luiz Otávio, Alan Ruschel; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner; Aylon, Perotti, Paulo Moccelin. Técnico: Umberto Louzer.

Motivo: 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sexta-feira, às 19h15

Local: Arena Condá, em Chapecó

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos (RN) e Flávio Gomes Barroca (RN)

Onde assistir? Canais SporTV e Premiere