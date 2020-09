Operação Probo cumpre mandados de busca e apreensão na Região Central e na Zona da Mata

MPMG, PCMG e PMMG cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em Ponte Nova, Viçosa, Manhuaçu, Sete Lagoas e Santa Cruz do Escalvado

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Procuradoria Especializada no Combate a Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Zona da Mata), juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 24, mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em Ponte Nova, Viçosa, Manhuaçu, Sete Lagoas e Santa Cruz do Escalvado.

O objetivo da busca e apreensão é localizar e apreender provas que corroborem a investigação em curso na Procuradoria Especializada no Combate a Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, envolvendo esquema criminoso relacionado a fraudes em licitação, peculato, desvio, corrupção e associação criminosa, praticados por agentes públicos e empresários.

Dentre os alvos da operação estão um prefeito, um presidente da Câmara Municipal e empresários atuantes na Região Central e na Zona da Mata Mineira.

Participaram da operação quatro promotores de Justiça, cinco delegados de Polícia, 34 policiais civis, oito policiais militares, 20 agentes do Gaeco, dois servidores do MPMG e um perito criminal.

Superintendência de Comunicação Integrada/MPMG