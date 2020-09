Assim é a decoração de uma casa alegre

Queremos que você sorria e faça da sua casa um lugar alegre. Com esses truques, você vai conseguir

Ao pensar em alegria, talvez a decoração da sua casa não seja a primeira coisa que venha à mente. No entanto, isso influencia – e muito – o seu humor. Existem muitas ideias e truques que farão com que você tenha uma casa alegre. As cores, os materiais, a harmonia de estilos… Você quer fazer a sua casa sorrir?

As cores de uma casa alegre

Não é nenhuma novidade o fato de que as cores influenciam as nossas emoções e muito já foi escrito sobre a psicologia das cores.

É interessante que você escolha cuidadosamente a paleta de cores com a qual você decorará a sua casa. Aplique-a não apenas através das paredes, mas também por meio dos outros elementos, como tapetes, espelhos, almofadas, sofás, arte e todos os detalhes que estarão no ambiente. As cores quentes e neutras trarão uma sensação de paz.

A natureza, o básico de uma casa alegre

A magia das plantas em casa é real. Elas são capazes de alegrar qualquer ambiente ao mesmo tempo em que limpam e purificam o local. Além disso, de acordo com o Feng Shui, elas também têm a capacidade de equilibrar a nossa energia.

Além das plantas naturais, inclua também vasos com flores coloridas e pequenos recipientes com buquês com aromas deliciosos e, assim, você verá que a sua casa sorri.

O artesanato é amigo de uma casa alegre

Os detalhes artesanais, feitos com carinho, darão à sua casa uma identidade própria, com alma e coração.

Se você gosta de viajar ou sair para conhecer cidades próximas de onde mora, aproveite a oportunidade para se conectar com os artesãos locais e levar um pouquinho de arte com você. A cerâmica, as cestas de vime, o trabalho dos vidreiros, a madeira… existem tantas propostas que você não saberá o que escolher.

Um ambiente alegre no quarto das crianças

Quando há crianças em casa, decorar o seu quarto é uma oportunidade para dar asas à imaginação e preencher esse espaço com coisas divertidas.

Faça com que as crianças participem da organização adicionando acessórios que as auxilie, como caixas com rodinhas ou cestos coloridos. O papel de parede é uma ótima opção para encher os seus sonhos de alegria.

Outra opção? Deixe que as obras de arte enfeitem as paredes. Além disso, use bichos de pelúcia e brinquedos de madeira como parte da decoração e coloque um tapete colorido para que passem as tardes brincando em cima dele.

Dê o seu toque pessoal

O DIY está na moda e, além de ajudar a aliviar o estresse diário, também é uma maneira de adicionar coisas originais e feitas por você à sua decoração. O que mais podemos pedir?

As opções são infinitas e dependerão das suas preferências. Podem ser desde fotografias até vasos, cerâmica, móveis reciclados, vasos de flores, uma luminária feita com garrafas… Entre no Pinterest e você encontrará muita inspiração para a sua casa alegre.

Olhe para a luz

A luz é essencial para o cérebro alcançar o equilíbrio de que o corpo precisa. Portanto, além de deixar entrar a luz natural, é aconselhável que os móveis estejam orientados em direção à entrada de luz da sua casa; você verá como isso lhe trará um sorriso todas as manhãs.

As lembranças enchem a vida de alegria

Imprima as fotos da sua última viagem ou daquele jantar com as suas amigas que faz você sorrir toda vez que olha para elas. As lembranças positivas reforçam o estado de bem-estar; portanto, não hesite em decorar a sua casa com tudo o que a remete a bons momentos.

Faça da organização a sua melhor amiga

Sim, talvez você já esteja cansada de ouvir sobre isso, mas a organização do espaço ajuda a organizar a nossa ordem interna e isso leva a grandes doses de felicidade.

Não hesite em revisar cada uma das áreas da sua casa e encontrar um lugar para cada coisa. Você verá como isso lhe fará bem.

Dessa forma, a sua casa se tornará uma casa alegre em um piscar de olhos.