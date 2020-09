Cruzeiro lança marca do centenário: ‘Ontem, hoje, sempre gigante’

O Cruzeiro lançou nesta quinta-feira a marca do centenário do clube. Em um fundo azul, o número 100 aparece dourado, com o escudo do Palestra Itália – primeiro nome da instituição – e as tradicionais cinco estrelas. Ainda há o seguinte logotipo: “Ontem, hoje, sempre gigante. Cruzeiro centenário”.

O clube usou frases que representam cada espaço temporal:

Ontem – “Eu vi meu amor por você surgir no passado, vi todas as suas conquistas”.

Hoje – “Por isso eu visto a sua camisa”.

Sempre – “E, independente de qualquer situação, você sempre será grande, e eu estarei ao seu lado”.

No dia 2 de janeiro de 2021, o clube celeste comemorará o centenário. Assim, faltam exatos 100 dias para a data festiva.

De acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a marca do centenário será utilizada pelo clube ainda neste ano.

“Esta marca já vai ser adotada em nossa comunicação em breve, destacando sempre o ontem, o hoje e o sempre, que é como a gente trabalha aqui. Com quatro meses para consertar o que foi feito não dá, porque temos que consertar o passado, viver o presente e planejar o futuro”, destacou Sérgio, em live no canal do Cruzeiro no Youtube.

O presidente prometeu eventos para celebrar a data. “É o nosso centenário que está batendo na porta, já no dia 2 janeiro, com diversos eventos que a gente está programando para celebrar este momento tão importante da história do nosso Cruzeiro”, frisou.