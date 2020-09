Ronaldinho Gaúcho volta a Belo Horizonte para visitar obra da Arena MRV

Ex-jogador também vai participar de evento no Mineirão

Ídolo da torcida do Atlético, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho chegou nesta manhã de quinta-feira a Belo Horizonte. Ele visitará as obras da Arena MRV, no bairro Califórnia, região Noroeste da capital mineira, e participará de um evento no Mineirão.

Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins por volta das 10h20, Ronaldinho disse que estava com saudades de Belo Horizonte.

A última vez que o ‘Bruxo’ esteve em Minas foi para receber a Medalha de Mérito do Clube Atlético Mineiro, em setembro do ano passado. A mãe do ex-jogador, dona Miguelina, também foi homenageada.

Ronaldinho e o irmão Assis ficaram quase seis meses presos no Paraguai ao entrarem no país vizinho com documentos falsos. Eles deixaram a prisão no dia 24 de agosto.

Ao todo, os dois ficaram 171 dias presos em Assunção, desde 6 de março. Eles pagaram uma multa de US$ 200 mil (R$ 1,12 milhão), que foi descontada da fiança paga quando foram colocados em prisão domiciliar. Assis terá de comparecer a cada quatro meses perante a um juiz brasileiro durante o período da pena suspensa.

O ex-craque defendeu o Galo entre 2012 e 2014. No primeiro, foi vice-campeão brasileiro. Em 2013, atingiu o auge, com as conquistas do Mineiro e da Copa Libertadores. Na temporada seguinte, venceu a Recopa Sul-Americana. Na sequência da carreira, R10 atuou por Querétaro do México (2014/15) e Fluminense (2015).