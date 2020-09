PM prende homem por tráfico de drogas e tentativa de suborno em Sete Lagoas

Na tarde dessa quarta-feira, 23, por volta das 15hrs, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares de Sete Lagoas deslocaram-se até a rua José Estevão Raposo, no bairro Cidade Nova em Sete Lagoas, onde segundo denúncias ocorre tráfico de drogas.

Próximo a residência alvo do mandado, os militares visualizaram J.B.A.F, 25 anos, vendendo drogas em via pública. Foi feita a abordagem e localizado com o autor a quantia de R$60,00. Com apoio da equipe Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA, os militares localizaram um invólucro contendo 11 buchas de maconha. Na casa do autor, os militares localizaram ainda um tablete de maconha.

Após ser preso, o autor J.B.A.F, ainda tentou “subornar” os policiais militares, oferecendo a eles um quilo de maconha que estava escondido na Rua Américo de Mendonça Scott, no bairro Luxemburgo. Nesse local indicado, os militares localizaram meia barra de maconha, uma balança de precisão e material usado para embalar drogas.

Em um segundo ponto indicado pelo autor, na Rua Maria Stella de Souza, os militares encontraram um tablete de maconha, 67 buchas de maconha, 02 munições intactas de revólver calibre .38, 02 munições “picotadas” de revólver calibre .32 e 05 intactas de mesmo calibre.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, junto com os materiais apreendidos.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO – 25º BPM