Você leitor (a) que me acompanha semanalmente, está observando que Conversa Afiada vem batendo na tecla a importância da conscientização do voto nas Eleições Municipais.

É vergonhoso ver diariamente os noticiários mostrando “falcatruas políticas”.

Afirmo que a culpa é nossa, pois, através do voto elegemos nossos representantes.

Nós temos nas mãos o direito de escolha.

Para o bem da nação brasileira: “Se todos nós varrêssemos a porta de nossa casa ao mesmo tempo, em poucos minutos o Brasil inteiro estaria limpo”.

Portanto, vamos ter a consciência que mudanças terão que ser feitas urgente para acabar com pessoas que se dizem políticos (as) e roubam o país.

Pessoas que pela vaidade e ou pela desonestidade trabalham apenas para benefícios próprios, desviando valores exorbitantes dos cofres públicos.

O povo cansou!

Não sou influenciador nem tampouco formador de opinião, mas já afirmei aqui nesse espaço da minha preocupação com a quantidade de Empresas Grandes, Médias e Pequenas, bem como Prestadores de Serviços que estão encerrando suas atividades sem que nada seja feito em beneficio desses geradores de empregos.

Já fui um pequeno empresário aqui em Sete Lagoas e gerador de empregos.

Recordo-me da burocracia para inicio das atividades com documentação obrigatória e as várias fiscalizações impostas pela Lei.

Mas ninguém me procurou quando encerrei as atividades e fechei as portas.

Hoje estou “soltando o verbo”, e afirmo que são preocupantes as altas taxas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que são cobradas, bem como o ISQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza).

Quem são os responsáveis para solução desse problema em Sete Lagoas?

Há quanto tempo geradores de emprego de Sete Lagoas não recebem benefícios incentivadores?

Se os imóveis não aumentaram o tamanho da sua dimensão por que o IPTU subiu de preço?

Por que cidades circunvizinhas tem a taxa de ISQN muito inferior a Sete Lagoas?

Quem poderia ter resolvido esses problemas que são reivindicações de vários anos feitas pelos Empresários setelagoanos?

Responda para eles, e não para mim.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha