Governo de Minas deve autorizar volta às aulas presenciais no dia 5 de outubro

Estado vai incluir a educação entre as atividades contempladas pelo sistema de ondas do programa Minas Consciente; municípios na onda verde poderão retomar as aulas presenciais

O Estado irá anunciar nesta quarta-feira (23) uma autorização para o retorno às aulas em Minas Gerais para o próximo dia 5 de outubro – uma coletiva de imprensa está programada para acontecer às 16h na Cidade Administrativa. Apuração feita por O TEMPO indica que o governo mineiro irá incluir a educação como parte das atividades contempladas no sistema de ondas do programa Minas Consciente.

Sabe-se até o momento que os municípios que alcançarem a onda verde, ponto máximo de flexibilização de medidas ligadas à prevenção da pandemia do novo coronavírus, poderão retomar as aulas presenciais e demais atividades escolares. Um protocolo especial dedicado à rede estadual também será anunciado, entretanto não há detalhes sobre o teor do documento que será publicado posteriormente.

Escolas e instituições educacionais de Minas Gerais suspenderam aulas e outras atividades presenciais há pouco mais de seis meses e foram obrigadas à adaptação em um sistema remoto para aprendizagem à distância como medida de segurança para evitar a máxima transmissão do novo coronavírus. Até essa terça-feira (22) não havia indícios concretos de que um retorno às aulas presenciais poderia acontecer ainda neste ano.

Fonte: O Tempo