EXCLUSIVO – Em entrevista, Delegada considerou positivo, o resultado da mega operação desta quarta

Uma mega operação da Polícia Civil foi realizada em Sete Lagoas, resultou e prisões de suspeitos e apreensões de drogas. Em entrevista exclusiva ao Portal Sete, a Delegada de Tóxicos, Fernanda Costa, traçou um balanço da ação policial, ocorrida nesta quarta feira (23). Ela considerou a operação muito positiva, afirmando que foram quatro meses de investigação e o resultado foi muito proveitoso para o trabalho da PC e toda comunidade de Sete Lagoas.

Questionada se todos mandados foram cumpridos, a delegada afirmou que faltam poucos. “Praticamente todos os mandatos, ficaram pendentes três mandados que ainda serão cumpridos ao longo do dia ou então ao longo da semana”.

Sobre a ligação entre alguns homicídios e o narcotráfico, a oficial ressaltou um caso resolvido, aunciando uma nova fase nas investigações. “Nós temos um homicídio ja elucidado, em relações a essas prisões a esse grupo criminoso e a partir de agora uma nova fase da investigação”. A dra. Fernanda afirmou ainda que a Polícia Civil está sempre investigando situações, e que novas operações, como a desta quarta-feira, acontecerão.

A delegada ressaltou que, em Sete Lagoas, o tráfico tem características de grande quantidade de droga e movimentação de muito dinheiro, pelo tráfico, a afirmação se confirma com a quantidade de dinheiro apreendido na operação de hoje.

Durante a entrevista, a Doutora ressaltou que “todos os presos são conhecidos e com passagens na polícia, infelizmente os mesmos não param de cometer delitos”.

A Doutora ressaltou que, “essa operação foi exclusiva da Polícia Civil, contamos com ajuda do pessoal de Belo Horizonte, Santa Luzia, Lagoas Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Paraopeba, Ribeirão das Neves, do grupo especializado da Core, do canil e do helicóptero. Foi uma operação muito positiva, foi muito prazeroso de ter feito e agora o trabalho continua”, .

A delegada finalizou ressaltando que a operação é, de certa forma, uma resposta para a sociedade. “Nosso trabalho é esse, dar uma resposta positiva para sociedade, para todos saberem que nós estamos trabalhando em prol de todos”.

