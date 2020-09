PRF apreende pasta base de cocaína escondida dentro de veículo em Montes Claros/MG

Apreensão causou prejuízo de R$ 6,8 milhões aos traficantes de drogas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizavam uma fiscalização nesta terça-feira (22), no km 513,8 da BR 251 em Montes Claros/MG, apreenderam um carregamento de pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 6,8 milhões, dentro de um veículo com placas de Sergipe.

A droga foi localizada após condutor de 31 anos apresentar um comportamento alterado e diversas informações desencontradas sobre sua viagem. Ao realizarem uma vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram 55 tabletes da droga, escondidos em compartimentos secretos no banco traseiro e no porta-malas.

A pesagem oficial registrou um total de 55,760 kg de pasta base de cocaína, que tem cada quilograma negociado por aproximadamente R$125.500,00, pelos traficantes.

O motorista informou aos agentes que, recebeu a quantia de R$ 3.000,00 para transportar a droga de Praia Grande/SP até a cidade de Porto Real do Colégio/AL.

Ocorrência, veículo, droga e detido foram encaminhados para Depol de Montes Claros/MG.

Assessoria de Imprensa da PRF/Minas