Líder do Comando Vermelho(CV) no Pará é preso em operação integrada da PRF com as Polícias Civis de Goiás e do Pará

Prisão ocorreu durante uma fiscalização na BR040 em Sete Lagoas

No início da tarde desta terça-feira (22) após receber informações das Polícias Civis do Pará e de Goiás, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram no km 471 da BR-040, no município de Sete Lagoas (MG), um veículo Fiat Doblô com placas de BeloHorizonte/MG.

Durante a identificação dos ocupantes do automóvel, um dos passageiros apresentou documento de identidade do estado do Rio de Janeiro, contudo os policiais observaram uma divergência entre a fotografia no documento e a pessoa fiscalizada. Dessa forma, contando com a troca de informações entre as Instituições, foi possível chegar à real identidade do homem, sendo constatada a existência de diversos mandados de prisão em aberto contra o mesmo.

Durante as pesquisas foi verificado que o foragido da justiça, de 44 anos, figura como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no estado do Pará. No veículo abordado estavam ainda de 2 (duas) mulheres e uma criança.

Diante dos fato o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Sete Lagoas para os procedimentos cabíveis. Os demais ocupantes foram liberados por não terem impedimentos legais.

Fonte: Assessoria de Imprensa PRF/ Minas