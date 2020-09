Governo Federal dá aval para volta da torcida aos estádios em outubro

O Ministério da Saúde aprovou um estudo feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que prevê o retorno do público aos jogos em outubro. A entidade que rege o esporte no país quer liberar a utilização de 30% da capacidade total dos estádios nas competições nacionais.

A informação foi publicada na manhã desta terça-feira pelo jornal O Globo. O governo federal condicionou o retorno dos torcedores à adoção de protocolos e medidas sanitárias por parte dos estados e municípios.

O entendimento da CBF é que a reabertura dos estádios ao público deve ser feita de forma uniforme pelo país. Ou seja: é preciso que todos os estados e municípios liberem a volta dos torcedores. A medida é para que se mantenha a igualdade de condições para os times que disputam os campeonatos.

Em Minas Gerais, os presidentes do Atlético, Sérgio Sette Câmara, e do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, já se posicionaram favoravelmente ao retorno da torcida.

No Brasil, os estádios estão fechados ao público desde março, quando as competições foram paralisadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Segundo dados do próprio Ministério da Saúde publicados nessa segunda-feira, o Brasil registrou 4.558.068 casos de COVID-19, dos quais 137.272 resultaram em mortes.