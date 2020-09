Zema sinaliza volta às aulas presenciais em escolas estaduais de Minas

O Governo de Minas já pensa na retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais em solo mineiro. Segundo o governador Romeu Zema (Novo), em algumas cidades, já há condições de retorno às atividades nas instituições, esvaziadas desde março deste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Desde então, as aulas têm sido realizadas de forma remota, via TV, rádio, internet ou com busca de material.

“Acho que temos condições de retornar, porque o número de óbitos tem caído de forma consistente e temos um ‘colchão’ de segurança. Não podemos mais continuar prejudicando alunos e pais, que tem tido trabalho grande, e essa falta de aula causa problema mental nas crianças também. Estaremos fazendo um esforço para que isso ocorra neste ano”, disse Zema, em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta terça-feira.

Zema também afirmou que as decisões sobre as retomadas serão baseadas em um protocolo criado em conjunto pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, que será anunciado ainda nesta semana. O governador novamente frisou que qualquer tomada de decisão sobre a retomada das aulas presenciais cabe aos prefeitos.

“Esse assunto tem causado polêmica. Mesmo dentro da educação e da saúde, há opiniões divergentes, mas neste momento nossa Secretaria de Saúde e de Educa estão trabalhando em conjunto na construção de protocolos para que venhamos a ter um retorno seguro das aulas. A data ainda será informada. Estamos criando critérios, mas levando em consideração que temos situações diferentes no estado. Há onda verde em umas, amarela, vermelha, tudo isso será levado em consideração. Queremos que seja o mais seguro possível”, afirmou Zema.

O novo coronavírus já matou 6.764 pessoas em Minas Gerais, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira. Ao todo, 273.233 pessoas foram infectadas, e 239.717 conseguiram se recuperar da doença. O Estado ainda acompanha 26.752 casos.