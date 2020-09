Festival de Gramado mistura televisão e internet

48ª edição do tradicional evento está com transmissão em diversas plataformas digitais e também pelo Canal Brasil

O Festival de Gramado, um dos principais eventos cinematográficos do país, começou na última sexta-feira (18) sua 48ª edição de maneira bem diferente. Este ano, por causa da pandemia de coronavírus, os filmes selecionados serão exibidos pela televisão e internet.

Até o dia 26 de setembro, os títulos que integram a programação deste ano estarão disponíveis em diversas plataformas e também no Canal Brasil. Por lá, a programação é diária e inicia às 20h, reunindo longas e curtas nacionais e estrangeiros, além da cerimônia de premiação. Marcada para o último dia do evento, a festa será presencial e vai acontecer no Palácio dos Festivais, respeitando uma série de protocolos de segurança contra a Covid-19.

Além do Canal Brasil, alguns filmes poderão ser assistidos no Canal Brasil Play, onde ficam disponíveis por 24 horas após a sua exibição televisiva. Já debates e bate-papos serão transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook e pelo site do Festival de Gramado.

Os longas nacionais que concorrem ao Kikito este ano são “Aos Pedaços”, de Ruy Guerra, “King Kong em Asunción”, de Camilo Cavalcanti, “Um Animal Amarelo”, de Felipe Bragança, “Por que Você Não Chora?”, de Cibele Amaral, “Todos os Mortos”, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, “O Samba É Primo do Jazz”, de Angela Zoé, e “Me Chama que Eu Vou”, de Joana Mariani.

Já entre as produções estrangeiras em competição estão o argentino “El Silencio del Cazador”, o colombiano “La Frontera”, o paraguaio “Matar a un Muerto”, o uruguaio “El Gran Viaje al País Pequeño”, o chileno “Los Fuertes”, o boliviano “Tu me Manques” e o mexicano “Días de Invierno”.

Os títulos desta edição foram selecionados pela curadoria do evento, que, neste ano, passou a ter o jornalista Pedro Bial e a atriz argentina Soledad Villamil como integrantes ao lado de Marcos Santuário.

Além das mostras competitivas, o evento também planeja uma série de homenagens. Os artistas que receberão honrarias especiais são Denise Fraga (troféu Cidade de Gramado), César Troncoso (Kikito de Cristal), Laís Bodanzky (troféu Eduardo Abelin) e Marco Nanini (troféu Oscarito, o mais tradicional do evento).