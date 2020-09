Veja dicas para amenizar efeitos do tempo seco em cães e gatos

Os dias secos, comuns no inverno e no começo da primavera, não são ruins apenas para os humanos. A baixa umidade do ar também afeta a saúde de cães e gatos. Nessa época do ano, aumentam principalmente os problemas respiratórios e oculares. Assim como as pessoas, os pets apresentam sintomas como coceiras nos olhos, boca seca, cansaço, dificuldade para respirar e desidratação.

“Os bichinhos com focinho curto ou achatado, como shih-tzu, pug e buldogue, que já apresentam dificuldade para respirar, acabam tendo o problema agravado, assim como os filhotes em geral”, afirma a veterinária Karina Mussolino, da Petz.

Entre as alterações que podem ocorrer com a secura do ambiente, a especialista destaca a respiração mais ofegante e crises respiratórias. “O ideal é evitar caminhadas longas e brincadeiras muito ativas nesses dias, principalmente das 10h às 16h”, orienta a veterinária. Segundo ela, aumenta ainda o risco de contrair a traqueobronquite canina ou a rinotraqueite felina. “Caso não sejam tratados adequadamente, esses transtornos podem levar a complicações e até a uma pneumonia. Pets de focinho curto ou achatados [braquicefálicos] têm maior dificuldade de respiração e predisposição para esses problemas e, assim como filhotes, podem ter aumento de secreção nasal e até contrair gripe”, completa Karina.

Os olhos dos bichinhos também podem ficar mais vermelhos, lacrimejar e coçar. Isso pode fazer com que eles tentem aliviar a coceira com as patinhas, provocando lesões ou acabar levando bactérias para os olhos, causando infecção como a conjuntivite.

A especialista dá dicas para amenizar os efeitos do tempo seco em cachorros e gatos: