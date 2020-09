Na Arena, Democrata realiza jogo treino contra o Betim

Paulinho Guará testa time em primeiro jogo treino depois de reinício dos trabalhos

O Democrata realizou o primeiro trabalho em conjunto após a retomada dos treinos. Na Arena do Jacaré, no último sábado (19), o treinador Paulinho Guará dirigiu a equipe em jogo treino contra o Betim, concorrente na disputa do Módulo II do campeonato Mineiro. O time apresentou bom volume de jogo apesar da derrota por 2×1.

Paulinho Guará começou o jogo com Artur, Bruno Silva, Rafa Leme, Vinicius Machado, Pedro, Gazu, Rafinha, Emerson Silva, Isaac, Brendon e Diogo. A equipe se comportou bem nos primeiros 45 minutos de trabalho, apesar do placar de 1×0.

No segundo tempo o treinador alterou todo o time que atuou com Felipe, Eudes, Carciano, Thiago Willian, Yan Petter, Vinicius, Diego Esch, Victor Parada, Rian, Rodrigo José e Alan Junior. Kellisson e Gu Leroy também participaram do jogo. Parada marcou um belo gol para o Democrata, que perdeu por 2 a 1.

Yan Petter sentiu um desconforto na coxa e Felipe teve que ser substituído por conta de uma torção. Ambos serão avaliados pelo médico Dr. Claudio de Melo. João Sala e Marquinhos ainda estão no Departamento Multidisciplinar de Saúde se recuperando de lesões.

Nesse tipo de trabalho o que menos importa é o resultado, de acordo com o treinador Paulinho Guará que ficou satisfeito com a entrega do grupo que segue a preparação ao longo desta semana. Muito provavelmente o grupo está fechado para o reinício do campeonato, no próximo dia 10 de outubro, contra o Ipatinga, fora de casa.

Por Marcelo Paiva

Ascom Democrata de Sete Lagoas