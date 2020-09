Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (21)

1º Tempo

A estreia de Ney Franco como técnico do Cruzeiro foi bastante promissora e animou a torcida. Após o triunfo contra o Vitória, ele conheceu a sua primeira derrota à frente do clube. Seus comandados foram superados pelo CSA, que venceu a partida em Maceió por 3 a 1 e deixou o Cruzeiro ainda mais próximo do Z4. Foi o primeiro resultado positivo do CSA na competição, após 45 dias de jejum. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro segue na sequência negativa que o colocou na 15ª posição na tabela da Série B, com 8 pontos, a mesma pontuação do Guarani, o primeiro time na zona de rebaixamento.

A principal falha do Cruzeiro, em Alagoas, foi na bola parada, que deu origem a todos os gols do rival. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador citou que havia falado aos jogadores na palestra que a defesa desse tipo de jogada vinha sendo o ponto alto do time na Série B até então.

O Cruzeiro terá pela frente duas partidas em casa, contra Avaí e Ponte Preta, para tentar reagir no Campeonato antes de viajar novamente para enfrentar o líder Cuiabá. Segundo Ney Franco, esta sequência é ideal para ele, como novo treinador, conhecer melhor o time.

O Cruzeiro jogará novamente nesta sexta-feira (25), às 21:30 horas. O Avaí é o 12º colocado na Série B com 10 pontos, enquanto o time mineiro aparece em 15º, com oito.

Com 04 vitórias, 02 empates e 04 derrotas, a Raposa tem apenas 46% de aproveitamento dos pontos disputados. É válido lembrar que, em condições normais, o time estaria em 8º lugar, com 14 pontos, se a Fifa não tivesse determinado uma punição ao clube por dívida com um clube dos Emirados Árabes, referente ao não pagamento do empréstimo do volante Denílson, contratado em 2016.

2º Tempo

E o técnico Jorge Sampaolli continua afirmando que o Atlético ainda está longe do estágio de evolução tática e técnica que ele espera alcançar no clube. Atual líder do Brasileirão com 21 pontos conquistados e um jogo a menos (diante do Athlético-PR), o Galo terá as próximas duas semanas livres, sem jogos, para treinamento, como foi na última. Sendo assim, o treinador argentino espera conseguir durante esses dias, corrigir erros que ele ainda vem enxergando no time atleticano, sobretudo no sistema defensivo e nos arremates a gol dos atacantes.

O Galo, inclusive, está muito perto de alcançar uma marca histórica da competição. Com os quatro gols marcados na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético Goianiense, o time atingiu a marca de 1999 bolas na rede na história do campeonato, desde 1971. Atualmente, apenas dois clubes já romperam a marca dos dois mil gols em Brasileiros: o São Paulo, com 2105, e o Santos, com 2002. Curiosamente, o Peixe atingiu esse número exatamente contra o Galo, na 9ª rodada, quando venceu os mineiros por 3 a 1. O Cruzeiro, grande rival dos atleticanos, aparece em 4º no ranking atual, com 1973 gols.

Líder da competição, o Atlético voltará a campo apenas no sábado, dia 26, no Mineirão, quando receberá o Grêmio, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Sampaoli tem uma semana livre para treinamento, o tricolor gaúcho divide suas atenções com os compromissos na Copa Libertadores da América. Numa semana decisiva para o time de Renato Gaúcho, com clássico diante do Internacional.

Os próximos adversários do Galo, após o Grêmio, serão o Vasco da Gama, em 4 de outubro (domingo), às 20:30 horas, no Mineirão e o Fortaleza, no dia 07 de outubro na capital cearense.

Federação Mineira divulga tabela atualizada do Campeonato Mineiro do Módulo II

Após a realização de conferência via internet para definir o retorno das atividades do Módulo II do Campeonato Mineiro 2020 a Federação Mineira de Futebol atualizou a tabela para a sequência da competição.

O protocolo médico desenvolvido pela FMF e aprovado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, já adotado no Módulo I desde o mês de julho, será seguido para preservar a saúde de todos os envolvidos na competição.

Os clubes optaram pela retomada dos jogos a partir do dia 10 de outubro e a primeira fase será concluída com partidas nos dias 10, 17, 21, 24 e 31 de outubro.

O quadrangular decisivo será disputado nos dias 07, 11, 14, 18, 21 e 28 de novembro.

Novos atletas poderão ser inscritos até o último dia útil anterior ao primeiro jogo do quadrangular final, respeitando todas as regras previstas anteriormente (limite de 30 atletas por clube, 7 jogadores acima dos 24 anos de idade, nenhum atleta pode jogar por mais de uma equipe ao longo da competição).

O Democrata tem compromisso marcado contra o Ipatinga no dia 10 de outubro, às 15:30 no Vale do aço. Veja a rodada completa:

Sábado, 10 de outubro de 2020:

15:00 – Betim x Nacional de Muriaé – Betim

15:30 – Ipatinga x Democrata de Sete Lagoas – Ipatinga

16:00 – CAP de Uberlândia x Athletic – Uberlândia

19:00 – Serranense x Guarani – Nova Serrana

Domingo, 11 de outubro de 2020:

10:30 – Tupi x Democrata de Governador Valadares – Juiz de Fora

15:30 – Pouso Alegre x Mamoré – Pouso Alegre

Classificação após a 6ª rodada da primeira fase:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º POUSO ALEGRE 16 6 5 1 0 9 4 5 89

2º NAC MURIAÉ 11 6 3 2 1 7 4 3 61

3º ATHLETIC CLUB 10 6 3 1 2 9 5 4 56

4º GUARANI 10 6 3 1 2 5 7 -2 56

5º DEMOCRATA SL 9 6 2 3 1 10 6 4 50

6º IPATINGA 8 6 2 2 2 7 5 2 44

7º DEMOCRATA GV 8 6 2 2 2 3 3 0 44

8º BETIM FUTEBOL 7 6 2 1 3 7 8 -1 39

9º TUPI 6 6 1 3 2 6 8 -2 33

10º SERRANENSE 5 6 1 2 3 2 7 -5 28

11º CAP UBERLÂNDIA 4 6 1 1 4 4 6 -2 22

12º MAMORÉ 3 6 0 3 3 0 6 -6 17

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Segundona Mineira tem início programado para novembro

O Conselho Técnico para definir os detalhes da Segunda Divisão 2020 foi realizado via conferência virtual, na semana passada.

Após considerações finais e detalhamento das exigências legais e sanitárias, 10 dos 19 clubes habilitados optaram por participar da competição: América de Teófilo Otoni, Atlético de Três Corações, Aymorés, Betis, Contagem, Passense, Poços de Caldas, Santarritense, Uberaba e União Luziense. As agremiações que se ausentaram do campeonato poderão participar do Campeonato Mineiro sub-20, após definição por parte da Diretoria de Competições, motivada pelo contexto de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Através de votação realizada entre os participantes, ficou definido o formato em dois grupos de cinco equipes – Passense, Poços de Caldas, Santarritense, Uberaba e Atlético Três Corações em uma chave; América-TO, Betis, Contagem, Aymorés e União Luziense na outra – com a classificação dos 3 melhores de cada grupo.

As seis melhores equipes se enfrentarão em hexagonal final (turno único), e os dois primeiros colocados conquistam o acesso ao Módulo II em 2021.

A competição terá início no dia 21 de novembro e será encerrada no dia 31 de janeiro, com a utilização de 10 datas. O formato sub-23 está mantido, com o limite de 5 atletas com idade superior a 23 anos em campo (podem ser contratados mais jogadores acima da idade).

Cada plantel terá o limite de 30 atletas inscritos. Novos contratos poderão ser registrados até o último dia útil anterior à primeira rodada do hexagonal decisivo.

Por Álvaro Vilaça